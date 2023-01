Eric Bisschop (64) - magistraat achter deal met Veljkovic - onverwacht overleden: “Zelfs de FBI kwam naar Brussel om naar hem luisteren”

Steeds meer files, maar nog niet zoveel als voor corona: vooral in Antwerpen en Brussel is het lang stilstaan

Het jaargemiddelde van de filezwaarte (gemiddelde omvang van de files) op de hoofdwegen in Vlaanderen was in december vorig jaar hoger dan tijdens coronajaren 2020 en 2021, maar nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

17:20