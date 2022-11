Ergste voor politie is gevoel van straffeloosheid voor geweld tegen hen

De politiebonden hebben vandaag in Brussel een actiedag georganiseerd om meer respect te vragen voor de politie. Zo’n 10.000 betogers trokken door de hoofdstad. ‘VTM NIEUWS’ ging gisterenavond mee op pad met agenten van de zone Brussel Zuid. Wat de politiemensen het ergste vinden, is het gevoel van straffeloosheid voor geweld tegen hen. Maar al te vaak gaat de dader vrijuit, of het duurt toch lang voor er een straf komt. Zeker in Brussel is dat een frustratie.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV Politie, VSOA Politie en NSPV hield vandaag in Brussel een actiedag. In grote stoet trokken de vakbonden van het Noordstation naar de Wetstraat. Ze vroegen meer respect voor de politie en het ambt dat ze uitoefenen, en willen onder meer een nultolerantie voor geweld tegen de politie. Aanleiding tot de betoging is de aanval op een politiepatrouille in Schaarbeek eerder deze maand, waarbij een jonge agent om het leven kwam.

Straffeloosheid

Kristof, hoofdinspecteur in de zone Brussel-Zuid, getuigt bij ‘VTM NIEUWS’ over het feit dat daders van agressie tegen agenten hun straf vaak lijken te ontlopen. “Ze worden soms snel vrijgelaten omdat er geen extra risico is of geen vluchtgevaar, of voor andere omstandigheden. En normaal gezien komt er dan nog wel een proces, maar wanneer? Daar heb je geen zicht op. Dat kan een gevoel van straffeloosheid creëren bij bepaalde personen.”

Volledig scherm Kristof, hoofdinspecteur zone Brussel Zuid. © Still

Valse oproepen

Agenten moeten soms ook uitrukken voor valse oproepen, waarbij groepjes dan politieagenten bekogelen. Collega’s van Kristof werden zo al aangevallen met “vanalles dat los stond”.

En er zijn bepaalde zones waarvan politiemensen goed weten dat ze met meer mensen moeten tussenkomen voor interventies, klinkt het.

KIJK. 10.000 mensen betogen in Brussel voor meer respect voor politie

Signaal

“We vragen aan de beleidsmakers en justitie dat ze concrete maatregelen nemen. Er zijn meer middelen nodig voor onze diensten, en meer begeleiding”, zei Luc Breugelmans, afgevaardigde van de ACOD-LRB Politie, vanmiddag tijdens de manifestatie. “En ook de rechtbank moet haar werk doen. Gevallen van agressie tegenover de politie die geseponeerd worden, dat kan niet.”

“Niet iedereen moet naar de cel, maar er zijn alternatieve straffen genoeg. Er moet een signaal gegeven worden dat geweld tegen onze diensten niet getolereerd wordt”, aldus Breugelmans. “Het is geen wonder dat het steeds moeilijker wordt om nieuwe collega’s aan te trekken. Daarom zijn we vandaag samengekomen om onze stem te laten horen.”

KIJK. Hoe pakt overheid straffeloosheid geweld tegen politie aan? Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden reageert