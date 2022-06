Erg gevaarlijke xtc-pillen doen de ronde op Extrema Outdoor: "Dosis MDMA vier keer zo hoog”

Intussen al zeventien besmettin­gen met apenpokken­vi­rus vastge­steld in België

In België zijn nu al zeventien bevestigde besmettingen met het apenpokkenvirus vastgesteld. Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano vrijdag. Het gaat om elf gevallen in Vlaanderen, vijf gevallen in Brussel en één geval in Wallonië.

