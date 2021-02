Erfloze nalatenschappen leveren schatkist 14,6 miljoen euro op

De FOD Financiën neemt het beheer van een nalatenschap over als de erfgenamen die verwerpen of als ze niet opduiken, op voorwaarde dat de erfenis minstens 25.000 euro bevat. In 2020 was dat het geval bij 59 erfenissen. Dat is een daling van 44 procent ten opzichte van recordjaar 2019 en in totaal goed voor 14,6 miljoen euro. Daarop betaalde de FOD Financiën 10 miljoen erfbelasting of successierechten aan de gewesten.