“Er zullen nog zaken naar boven komen”: politiek journalist Lorenzo Terrière analyseert pensioengate

Het blaadje papier met de namen van de 15 politici die mee hebben beslist over de 20 procent extra pensioen is een nieuwe aflevering in de pensioensaga. De Belgische politiek staat er nu al maanden in rep en roer over, maar een oplossing is nog niet in zicht. Onze politiek journalist Lorenzo Terrière geeft duiding bij HLN LIVE: “Ik vrees dat dit nog een juridische veldslag zal worden.”

Vanwaar komt dit blaadje papier met de namen van 15 politici?

“De Kamerdiensten hebben er afgelopen weken naar gezocht, maar hadden het even opgespaard omdat ze niet zeker waren over de betrouwbaarheid van het document. De PVDA-fractie heeft het dan gisteren in handen gekregen en het boven water gebracht.”

Wat vertelt dit handgeschreven document ons nu meer?

“We weten nu duidelijk dat er gerekend en geteld is over hoe je dat wettelijk pensioenplafond als gewoon Kamerlid kunt bereiken. Daarnaast is het nu zeker dat de pensioenbonus in het pensioenreglement is ingeschreven. Het is ook belangrijk om te zien wie die 15 Kamerleden zijn die aanwezig waren op de bewuste vergadering, waaronder de huidige vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo), maar ook vier oud-Kamervoorzitters.”

KIJK. “Nu moeten parlementsleden hun eigen uitbetalingen beheren en dat is problematisch”

Deze pensioensaga duurt nu al meer dan anderhalve maand, maar wat is nu eigenlijk het probleem?

“Het probleem ligt dieper dan het lijkt. Het is belangrijk om te benadrukken dat parlementsleden hun eigen loon en pensioen bepalen. Daar valt iets over te zeggen omdat het onafhankelijk moet kunnen functioneren, maar de zelfcontrole is zeer beperkt. Parlementsleden worden geacht om hun eigen uitbetalingen in de gaten te houden en dat is problematisch. Er worden nu een aantal voorstellen gedaan om dat aan te pakken, maar tot die tijd zullen er nog zaken naar boven komen.”

Hoe groot is dat bedrag van al die extra’s al in totaal?

“Het gaat hier minstens over 7 miljoen euro. We hebben drie weken geleden de optelsom gemaakt van de extra’s van de 5 oud-Kamervoorzitters en de 8 topambtenaren. Maar ondertussen zijn we nieuwe zaken te weten gekomen: van alle ambtenaren die vast in dienst zijn tot gewone parlementsleden. Het totale bedrag zal dus wellicht nog oplopen.”

Zal de overheid dat bedrag nog ooit terugkrijgen?

“Ik vrees dat dat nog een juridische veldslag zal worden en dat we maar een fractie van het totale bedrag zullen kunnen terugvorderen. Een aantal topambtenaren en oud-Kamervoorzitters hebben ondertussen een advocaat onder hand genomen en zijn van plan om een en ander aan te vechten voor de rechter. Herman De Croo (Open Vld) heeft zijn stukje teruggeschonken, maar wat betreft die andere mensen zal het nog een moeilijke procedure worden. De advocatenkosten voor de Kamer lopen ondertussen ook gewoon op.”

Volledig scherm Onze politiek journalist Lorenzo Terrière analyseert het handgeschreven document uit 2013 met daarin de afspraak om het pensioenplafond te overschrijden. © HLN / HLN LIVE