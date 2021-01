“Er zijn meer politieagenten dan betogers”: gevreesde coronarellen blijven voorlopig uit

Boezemde de massaal uitgerukte en indrukwekkende politiemacht de relschoppers angst in? Werden ze afgeschrikt door het voorspelde winterse weer? Of was er gewoon niemand die zin had om te rellen tegen de coronamaatregelen? Feit is dat de gevreesde opstanden in ons land zaterdag overal zijn uitgebleven. In Brakel daagden uiteindelijk meer agenten dan betogers op, in Antwerpen werden acht jongeren bestuurlijk aangehouden. Vandaag worden mogelijk nog wel problemen verwacht in Brussel, waar demonstranten verwacht worden in het centrum en aan de Heizel.

De toon werd gistermiddag al gezet in het Brakel van premier Alexander De Croo. Daar had burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open VLD) de toestemming gegeven voor een betoging van de rechtse politieke beweging Vlaanderen Ons Land, die wilde protesteren tegen de coronamaatregelen. Zowel de lokale als de federale politie was met tientallen agenten aanwezig om in te grijpen als het uit de hand zou lopen, en ook het waterkanon stond klaar. Maar van de honderd verwachte demonstranten kwamen er uiteindelijk amper vijftien opdagen. Of, zoals een verbaasde voorbijganger vaststelde: “Er zijn meer politieagenten dan betogers.”

Van rellen was geen sprake, het ‘stoutste’ dat de betogers deden was het overhandigen van een brief waarin ze het ontslag eisten van premier De Croo en zijn regering. Burgemeester Stefaan Devleeschouwer zuchtte eens toen hij de brief wegstopte in zijn binnenzak, en vroeg zich luidop af waarom dit allemaal nodig was. “We moeten het recht op betogen respecteren, maar ik had dit toch allemaal liever niet zien gebeuren. Gelukkig is het allemaal op een hoffelijke manier verlopen en is de politie niet moeten tussenkomen, maar dit kost de gemeenschap wel een smak geld. In deze moeilijke tijden hebben hulp- en ordediensten volgens mij ook nuttiger werk te doen dan massaal uit te rukken voor een groepje mensen dat wil protesteren tegen de coronamaatregelen.”

Volledig scherm De politie was massaal aanwezig in de omgeving van het Centraal Station in Antwerpen. Acht jongeren werden bestuurlijk aangehouden. © Benoit De Freine

Toch was het dát waar de politie gisteren op verschillende plaatsen in ons land de handen mee vol had, nadat op sociale media tal van oproepen circuleerden om – net als in Nederland – te protesteren tegen de avondklok. De meest gewelddadige rellen werden misschien wel verwacht in Antwerpen. Daar circuleerden op Snapchat oproepen om zaterdagnamiddag om 14 uur in groten getale af te zakken naar de achterkant van het Centraal Station. “We hebben zoveel mogelijk mensen nodig”, klonk het in de oproep. “Explosieven, molotovcocktails, graffiti, brand, etc. Ik wil dat de popo auto’s (politiecombi’s, red.) in brand staan.” De Antwerpse politie had de voorbije dagen al laten weten snel, streng en kordaat te zullen optreden bij eventuele rellen. Op het afgesproken tijdstip waren de ‘popo auto’s’ dan ook massaal aanwezig, maar de oproerkraaiers zelf blonken uit in afwezigheid. Op het Mediaplein kwam slechts één betoger opdagen. In zijn hand geen explosieven of molotovcocktail, wel een bordje met daarop de cryptische boodschap ‘Corona: 2+2=5’. Tijdens preventieve controles in de buurt werden acht jongeren bestuurlijk aangehouden, daarbij nam de politie ook een kleine hoeveelheid vuurwerk in beslag. De rest van de namiddag bleef het in Antwerpen overal rustig.

Volledig scherm In Kortrijk patrouilleerde de politie al sinds vrijdagavond massaal door de straten. © Henk Deleu

Dat was ook het geval in Kortrijk en Menen. Ook daar was opgeroepen om “te rellen”, maar al sinds vrijdagavond patrouilleerde er een indrukwekkende politiemacht door de straten. Ook het waterkanon stond klaar en heel wat winkeliers hadden preventief hun vitrines dichtgetimmerd, om te vermijden dat relschoppers die aan diggelen zouden slaan. Zo ver kwam het nooit. In beide steden bleef het rustig, en moest de politie geen enkele arrestatie verrichten.

Volledig scherm In Maasmechelen nam de politie het zekere voor het onzekere: ook het waterkanon stond klaar. © Joel Hoylaerts/Photo News

Ook in Turnhout en Maasmechelen was de politie massaal aanwezig en hadden winkeliers hun etalages met houten panelen gebarricadeerd, nadat er op sociale media was opgeroepen om “in heel Maasmechelen in opstand te komen” en “Turnhout op ze kanker kop te zetten”. Maar in Maasmechelen gaf zowel vrijdag als zaterdag niemand gehoor aan die oproep. Schepen van Economie Herbert Coox (Open Vld) zegt opgelucht te zijn, al betreurt hij wel dat er werd opgeroepen tot amok. “Heel wat handelaars hebben dit weekend geen klanten gezien, omdat de mensen wegbleven uit angst voor rellen.”

Volledig scherm Op de Grote Markt van Turnhout wordt iedereen die er ook maar een beetje verdacht uitziet gecontroleerd. © EPA

In Turnhout was de sfeer gisteravond wel gespannen, omdat de politie er massaal aanwezig was om eventuele opstanden geen kans te geven. Iedereen die er ook maar een beetje verdacht uit zag, werd gecontroleerd.

Vandaag worden mogelijk nog problemen verwacht in Brussel. In enkele besloten Facebookgroepen werd opgeroepen om in de hoofdstad te gaan protesteren tegen de coronamaatregelen, zowel aan het Centraal Station als aan de Heizel. De politie heeft er extra manschappen opgevorderd om meteen te kunnen ingrijpen mocht dat nodig zijn.