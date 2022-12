Er zijn "bergen werk" verzet in opvangcrisis, volgens premier De Croo

Erpe-Mere Verloren lading flesjes veroor­zaakt enorme file op E40 richting Brussel: snelweg lange tijd versperd

In Erpe-Mere is zaterdagvoormiddag op de E40 van Oostende naar Brussel een lading bierflesjes beland. De rijbaan was er een tijdje volledig versperd. Sinds 11.10 uur is er weer één rijstrook vrij.

