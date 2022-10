“Er was geen enkele interviewer zo goed als Hugo”, Walter Van Steenbrugge rouwt om zijn goede vriend Hugo Camps

Het Laatste Nieuws-columnist en journalis­tiek icoon Hugo Camps (79) overleden

Columnist en journalist Hugo Camps is op 79-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Knokke. Het Laatste Nieuws neemt daarmee afscheid van een journalistiek icoon die gulzig in het leven stond. Camps was een geboren observator die als geen ander grootheden uit de sport of politiek kon portretteren maar die bovenal de column - korte, vlijmscherpe stukjes in de krant - tot een ware kunst verhief.

17:25