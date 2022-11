Er staat een Porsche op het terras: Luc (55) koopt droomwagen als sierstuk en laat hem acht verdiepingen hoog takelen

Werken in kerncentra­le Doel 3 moeten niet stilgelegd worden

De werken die momenteel worden uitgevoerd in de kerncentrale Doel 3 in verband met de stopzetting van de elektriciteitsproductie, mogen doorgaan. Dat heeft de Brusselse rechtbank van eerste aanleg beslist. De ngo Association Vinçotte Nuclear (AVN), die een kort geding had ingesteld, krijgt daarmee over de hele lijn ongelijk. De organisatie kan wel nog in beroep gaan.

