Er liggen meer coronapatiënten in het ziekenhuis dan een jaar geleden: patiënten zijn jonger, gezonder en meestal niet (volledig) gevaccineerd

Op dit moment liggen er 454 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, 124 van hen op de afdeling intensieve zorg. De ziekenhuisbezetting is daarmee op dit moment hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Exact een jaar geleden werden ‘maar’ 265 ziekenhuisbedden ingenomen door Covidpatiënten, 63 van hen kregen intensieve zorgen. Wie belandt op dit moment in het ziekenhuis, en hoe komt dat er nu meer bedden zijn ingenomen dan vorig jaar?

Het aantal nieuwe opnames van Covidpatiënten in de ziekenhuizen is op een week tijd, tussen 5 en 11 augustus, met 24 procent gestegen, tot gemiddeld 48,3 nieuwe opnames per dag. Afgelopen dinsdag waren er 64 opnames, dat is het hoogste aantal sinds twee maanden.

De meeste IZ-bedden worden ingenomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar op dit moment 40 coronapatiënten op een afdeling intensieve zorgen liggen. Dat betekent dat 15 procent van de erkende IZ-bedden er ingenomen wordt door Covidpatiënten. De meeste patiënten die nu in het ziekenhuis belanden na een coronabesmetting zijn tussen de 40 en 59 jaar oud, gevolgd door de 20- tot 39-jarigen. In tegenstelling tot wat we eerder zagen, worden op dit moment minden patiënten opgenomen met onderliggende aandoeningen.

Uit een rapport van Sciensano blijkt dat tussen februari en juli van dit jaar maar liefst 97,5 procent van de opgenomen patiënten niet, slechts gedeeltelijk of niet lang genoeg gevaccineerd was. Dat betekent dat slechts 2,5 procent van de patiënten in het ziekenhuis al volledig en voldoende lang (minstens 14 dagen) gevaccineerd was tegen het coronavirus.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat er op dit moment dus meer patiënten in het ziekenhuis liggen dan een jaar geleden, ondanks de hoge vaccinatiegraad in ons land, hoeft volgens epidemioloog Boudewijn Catry nog geen reden tot ongerustheid te zijn. “De situatie is nog altijd zeer gunstig, het aantal overlijdens is nog altijd zeer laag”, benadrukte hij in De Ochtend op Radio 1. Om de hogere bezettingsgraad te verklaren, kijkt de epidemioloog vooral naar de veranderde mentaliteit bij de bevolking. “Vorig jaar zagen we veel meer een ‘staycation-mentaliteit’, nu zijn er meer mensen die effectief gaan reizen, niet alleen nationaal maar ook internationaal”, legt Catry uit.

Daarnaast wijst hij er ook op dat er nog altijd een groot deel van de bevolking is dat niet volledig gevaccineerd is, zoals in de regio rond Brussel. “Heel veel mensen hebben nog maar recent hun tweede vaccin gekregen, dus ik denk zeker dat er nog een dalende trend zit aan te komen”, klinkt het.

Ten slotte is de meer besmettelijke deltavariant op dit moment dominant, en daarvan is geweten dat de verspreiding daarvan niet volledig wordt tegengehouden door de vaccins. “Gelukkig is er nog steeds een zeer goede bescherming tegen het aantal overlijdens en de erge vorm van ziektes”, besluit hij.