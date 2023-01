Er komt geen brede preventiecampagne tegen cocaïne na heisa rond verantwoordelijkheid gebruiker: “Zo zouden we het net normaliseren”

Cocaïnegebruik staat momenteel in het brandpunt van de aandacht, na de dood van een meisje bij een aanslag in Antwerpen. Federaal Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) suggereerde al om de straffen op het gebruik van de harddrug te verhogen.

Doelgericht

Vlaanderen is bevoegd voor het preventieve luik, maar er komt geen brede campagne, zei Crevits vandaag. “Als we een hele brede campagne gaan doen, bijvoorbeeld met affiches in bushokjes, gaan we cocaïne eigenlijk normaliseren", zei ze.

"De kans bestaat dat mensen die geen cocaïne gebruiken en die dit ook niet zien doen, zich de uitzondering gaan voelen. Het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en drugs is van mening dat een preventieproject vooral succesvol zal zijn als we contact maken met de groep die gebruikt.”

Volledig scherm "Druggebruikers mogen écht wel eens in de spiegel kijken. Zonder vraag geen aanbod", klonk het onlangs kritisch bij onder meer premier Alexander De Croo (Open Vld) na de dood van het 11-jarige meisje in Merksem. © Pieter-Jan Vanstockstraeten/photonews

Daarom wordt er werk gemaakt van doelgroepgerichte acties. Er werd al 115.000 euro vrijgemaakt om die doelgroepen af te bakenen.

In een tweede fase zal cocaïne expliciet worden opgenomen in het preventiebeleid, in plaats van de abstracte term 'drugs'. Daarvoor wordt contact gelegd met de horeca, het uitgaansleven, het hoger onderwijs en de bedrijven. "Uit de eerste verkennende gesprekken blijkt nu al hoe delicaat het ligt om over cocaïnegebruik te spreken", zei Crevits. "De komende maanden moeten we werken aan draagvlak in die sectoren."

“Ook bij hoogopgeleiden”

Freya Saeys van Open Vld wees erop dat cocaïne niet mag worden geassocieerd met marginaliteit. "Het is iets dat in verschillende lagen van de bevolking zit, ook bij hoogopgeleiden", zei ze.

Wat met cannabis?

Vera Jans van CD&V vroeg om ook aandacht te hebben voor cannabisgebruik en het onderscheid tussen harddrugs en softdrugs te laten vallen. "Jaar na jaar blijkt cannabis het voornaamste product te zijn waarvoor mensen hulp zoeken", zei ze. "Dit gaat dus over mensen en gezinnen die een beroep doen op drughulpverlening. Dat is niet niets. Het feit dat er zoveel mensen hulp zoeken jaar na jaar plaatst de term softdrugs in perspectief.”

