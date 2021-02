Er is nog hoop: Steven Van Gucht ziet drie lichtpuntjes

IN KAART. NMBS sluit loketten in 44 stations: check hier of het loket in jouw gemeente erbij is

1 februari De NMBS sluit de loketten in 44 stations. In 37 andere worden de openingsuren fors teruggeschroefd. Dat heeft de spoormaatschappij zopas aangekondigd. “We kunnen het geld beter investeren in andere dingen.” Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) zegt dat de sluiting kadert in de wijzigende vraag van reizigers.