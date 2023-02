Er is nog een lange weg te gaan: “Ontruiming van Paleizenstraat is niet het einde van opvangcrisis”, zegt de Moor

Opnieuw 150 asielzoekers moesten afgelopen nacht op straat slapen na de ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat gisteren. “Niemand wint een schoonheidsprijs met hoe de operatie verlopen is”, geeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) toe bij ‘VTM Nieuws’. Maar hoe gaat de Moor de crisis oplossen? “We moeten meer opvangcapaciteit creëren en de achterpoortjes in de opvangwet sluiten.”

De ontruiming van het kraakpand in Schaarbeek gisteren verliep alles behalve gesmeerd, dat vindt ook de Moor. “De operatie van de voorbije twee dagen werd uitgevoerd door het Brussels Gewest en de gemeente Schaarbeek. Die is inderdaad heel moeizaam en chaotisch verlopen. Laat me duidelijk zijn: niemand wint hier een schoonheidsprijs mee.” Maar we moeten vooruit kijken en “finaal de deur van de Paleizenstraat achter ons dicht trekken”, zegt ze. “We moeten naar de toekomst kijken en de situatie oplossen voor de mensen die hulp nodig hebben.”

Het kraakpand mag dan wel ontruimd zijn, het einde van de opvangproblematiek is nog niet in zicht. “De ontruiming van de Paleizenstraat is niet het einde van opvangcrisis”, aldus de staatssecretaris. “Er is nog een heel aantal mensen die wachten op een plaats.”

De Moor en haar kabinet zijn op 22 december begonnen met deze operatie, vertelt ze. “Vanaf dat moment brengen we al asielzoekers uit de Paleizenstraat over naar het netwerk van Fedasil. Ondertussen hebben we al 800 mensen uit de Paleizenstraat onderdak gegeven in de opvangcentra van Fedasil”, klinkt het. “De bedoeling van het Brussels Gewest en de gemeente was om de resterende bewoners over te brengen naar noodopvangcentra in het Brussels Gewest van waaruit zij verder gradueel bij Fedasil kunnen instromen.”

Aantal mensen onderschat

Het valt niet te ontkennen dat het aantal mensen dat overgebracht moest worden zwaar werd onderschat. “Er zijn veel meer mensen die zich de voorbije twee dagen hebben aangemeld dan Brussel had voorzien”, zegt de CD&V-politica.

Rudi Vervoort (PS), Brussels minister-president, was niet te spreken over de manier waarop de ontruiming verlopen is. “Ik besef dat het opvangtekort een druk legt op Brussel, daarom werken we al maanden constructief samen”, aldus de Moor. De federale overheid voorziet financiering voor het Brussels Gewest om de daklozenopvang in Brussel uit te breiden, vertelt ze. Op die manier zouden mensen die moeten wachten op opvang bij Fedasil, wel tijdelijk onderdak kunnen krijgen.

“Het is niet omdat de operatie van de voorbije twee dagen niet goed is verlopen, dat we in de toekomst niet meer kunnen samenwerken. We moeten vooral aan oplossingen werken en daarvoor zijn alle actoren nodig, zowel het Gewest als de federale overheid”, concludeert de staatssecretaris.

Oplossingen opvangcrisis

“Heel wat oplossingen bevinden zich op Europees niveau”, zegt de Moor. “Maar er zijn ook dingen die we in België kunnen doen. De achterpoortjes in onze opvangwet sluiten, bijvoorbeeld.” Zo zouden er een duizendtal mensen in onze opvangcentra zitten die geen asielzoeker meer zijn en al lang een negatieve beslissing hebben gekregen. “Ze voeren andere procedures, zoals gezinshereniging of regularisatie. Het achterpoortje in onze Belgische wet laat toe dat zij in de opvang kunnen blijven. Dat is niet rechtvaardig.”

En dat achterpoortje wil ze sluiten, klinkt het vastberaden. “Daarmee maken we plaatsen vrij voor mensen die echt recht hebben op opvang.” Maar ook werken aan terugkeer is belangrijk, zegt ze. “Morgen op de tafel van de regering ligt er een voorstel van mij om een beter terugkeerbeleid te realiseren. We bieden vandaag individuele begeleiding aan iedereen die de boodschap krijgt het grondgebied te moeten verlaten, maar we verwachten ook echt van mensen dat ze daaraan meewerken. Die verplichting wil ik ook in de wet inschrijven.”

KIJK. Het volledige gesprek met de Moor in ‘VTM NIEUWS’