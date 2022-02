Er is een kind gestorven in een probleemcrèche. En wat zegt Kind&Gezin? “Dat er na elke klacht telkens een nieuwe zou komen, konden we niet voorzien”

Antwerpen Most Wan­ted-drugsbaron Flor Bressers, alias ‘De Vingerknip­per’, gearres­teerd na maandenlan­ge klopjacht

De voortvluchtige drugsbaron Flor Bressers (35) is gisteravond gearresteerd in het Zwitserse Zürich. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Hij prijkte sinds vorig jaar op de Most Wanted-lijst van de Belgische politie. Na een intensieve klopjacht is de Limburger, die onder meer bekend staat als ‘De Universitair’ en ‘De Vingerknipper’, dan toch gevat. Zijn naam duikt op in meerdere onderzoeken naar internationale drugssmokkel, waarbij geweld niet wordt geschuwd.

