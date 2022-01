“Er is een grote plas bloed in de hal. En zijn bril ligt hier.” De Kasteelmoord is tien jaar oud, maar zo begon het allemaal

Vlaanderens meest beklijvende moordzaak van deze eeuw is tien jaar oud. Toen verdween kasteelheer Stijn Saelens vergoed en werd het onderzoek opgestart in de Kasteelmoord, een queeste die uiteindelijk 7,5 jaar in beslag zou nemen. Maar alles begint op 31 januari 2012 in de vroege namiddag, wanneer huisdokter Elisabeth Gyselbrecht in paniek de politie opbelt vanuit kasteel Carpentier in Wingene. Voor het eerst een volledige reconstructie van dat noodlottig gesprek.