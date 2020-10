Epidemioloog Van Damme over mogelijke verstrengingen: “Cafés sluiten is niet nodig, lokale avondklok is wel een goed idee”

Inmiddels liggen er in België 1.777 coronapatiënten in het ziekenhuis, onder wie 313 op intensieve zorgen. Een stijgende trend die wel eens de aanleiding van verstrengingen kan zijn. “De verdubbelingstijd van het aantal hospitalisaties en opnames bij intensieve zorgen wordt korter. We moeten dat kunnen volgen”, aldus epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen).

Omdat de druk bij ziekenhuizen toeneemt, zouden maatregelen een oplossing moeten bieden: “De scholen en bedrijven openhouden en de druk op de huisartsen, ziekenhuizen en intensieve zorgen moet haalbaar blijven. Dat zijn de prioriteiten.” Wat Van Damme betreft hadden er zelfs al wat sneller maatregelen geïntroduceerd mogen worden, want hoe langer men wacht, hoe strenger de maatregelen zullen zijn: “Omdat je verder zit in de epidemie die exponentieel stijgt. Deze infectie laat niet met zich sollen. Als je traag op de bal speelt, is het vertrokken en moet je ingrijpende maatregelen nemen.”

Telewerken en lokale ingrepen

Ingrijpende maatregelen zoals een nationale lockdown of avondklok zijn voorlopig niet nodig meent Van Damme. Kleine ingrepen zoals verplicht telewerken kan wél baten. “Als we maximaal gaan telewerken houden we de bedrijven draaiende. Het is een kleine ingreep die ervoor zorgt dat het openbaar vervoer veel minder gebruikt wordt, en mensen minder met elkaar in contact komen waardoor het virus veel minder kans heeft.”



Ook een (lokale) avondklok zoals in Frankrijk werd afgekondigd, kan volgens Van Damme helpen: “Zo kan je proberen mensen en massabijeenkomsten uit elkaar te houden”. Hij voegt er evenwel aan toe dat zo’n avondklok niet noodzakelijk in het hele land moet gelden. “Dat zou niet proportioneel zijn. Je kan het beter heel erg lokaal doen, waar het nodig is.”

De cafés en restaurants sluiten is ook niet meteen noodzakelijk volgens Van Damme: “We hebben een specifieke maatregel die geldt voor de cafés. Als we die toepassen op de restaurants heb je een stukje sociaal weefsel dat je kan behouden. En dat is belangrijk.” Bovendien is het makkelijk om te controleren of deze maatregel wordt nageleefd. “De transmissies thuis en op het werk zijn veel moeilijker te controleren.”