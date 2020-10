Epidemioloog Pierre Van Damme: “Binnen tien dagen kraakt ons zorgsysteem. Deze golf wordt erger dan de vorige”

“Dit is helaas de kroniek van een aangekondigde epidemie die al in de zomervakantie voorspeld was.” Dat zei epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) bij HLN LIVE over de dramatische coronacijfers in ons land . Van Damme verwacht dat ons zorgsysteem zal kraken in de loop van de volgende tien dagen. “Deze golf wordt erger dan de vorige.”

“Ons gezondheidssysteem is duidelijk niet in staat om dat op te vangen. We beschikken over een heel goed ziekenhuisnetwerk, maar als wij nogal laat beginnen te reageren op de eerste signalen, dan kan het niet anders dat dat zich vertaalt in die cijfers. We gaan over de cijfers van maart en april gaan. Dat vraagt enorm veel inzet van het personeel en creativiteit de volgende weken om toch te zorgen dat het systeem niet kraakt. Momenteel voorspellen we dat het systeem kraakt, dus we gaan daar oplossing voor moeten vinden.”

Lees ook OVERZICHT. Al bijna evenveel coronapatiënten in het ziekenhuis als op recorddag tijdens eerste golf

Quote Dit mogen we geen derde keer meemaken, dat is duidelijk

Jan Stroobants, hoofd van de spoedafdeling van ZNA Middelheim Antwerpen en voorzitter van de Belgische Vereniging voor Spoedartsen, zei gisterenavond dat de extra coronamaatregelen die de Vlaamse regering heeft aangekondigd sowieso rijkelijk laat komen. De zorgtanker “loopt hoe dan ook tegen de klippen”, zo verklaarde hij.

“We gaan nu andere prioriteiten moeten stellen en vooral voor zorgen dat er voldoende bedden en personeel zijn. Het is niet iets dat je kan doen als je energie in andere zaken zou moeten steken. We breken nu het ene record na het andere. Binnen de kortste keren gaan we dat maximum van 2.000 bedden op intensieve halen”, zei Van Damme nog, die verwacht dat ons zorgsysteem “waarschijnlijk in de loop van de volgende tien dagen” zal kraken. “Dat is geen mooi vooruitzicht. De mensen in de gezondheidszorg zijn op, men weet waar men tegenover staat. Ik denk dat wij gigantisch respect moeten tonen en een manier om het personeel te ondersteunen, maar ook het labopersoneel dat nu dag en nacht werkt en de huisartsen. Dit mogen we geen derde keer meemaken, dat is duidelijk.”

Quote Je hoeft niet te wachten tot nieuwe maatrege­len ingaan, het belangrijk­ste is dat we ons gedrag aanpassen

Over de verstrengingen die pas vrijdag ingaan, zei Van Damme: “Dat is sowieso te laat. Ik hoop dat we daar ook weer de lessen uit trekken. Anderzijds passen de mensen hun gedrag al aan voor de maatregelen ingaan. Dat is een belangrijk signaal. Je hoeft niet te wachten op de maatregelen, het belangrijkste is dat we ons gedrag aanpassen. Wacht niet tot vrijdag om een aantal zaken te doen, zoals bijvoorbeeld telewerk verplichten.”



Van Damme begrijpt wel dat universiteiten en hogescholen een aantal zaken moeten organiseren. “Er is ook een wetgevend kader nodig, dat heeft ook tijd nodig”, aldus Van Damme nog. “Maar sowieso zijn de maatregelen laat, ik kan dat niet goed praten. Dit zijn zaken die we al aantal weken geleden hadden kunnen doen. Hoe vroeger je maatregelen treft, hoe minder zwaar ze moeten zijn en hoe meer effect ze hebben. Elke nieuwe infectie kunnen we niet toelaten.”

Vroegere avondklok

Een vroegere avondklok zoals in Brussel en Wallonië had volgens Van Damme “kunnen gebeuren”. “Het is iets dat redelijk makkelijk kan georganiseerd worden zodanig dat het over hele land hetzelfde is. Is dat een grote gemiste kans? Ik denk niet dat er veel mensen van ene regio naar de andere gaan afvloeien. Sowieso blijft het samenscholingsverbod standhouden. Het belangrijkste is dat mensen uit elkaars buurt blijven. We mogen dit virus gewoon geen kansen geven.”

Van Damme vindt tot slot niet dat het aantal contacten verder moet beperkt worden. “Ergens moet je zeggen dit moet ook leefbaar en haalbaar zijn. We denken natuurlijk nog altijd aan psychisch welzijn. Je moet nog een kleine groep kunnen zien op afstand en één knuffelcontact buiten gezin kunnen hebben. Dat is voor alleenstaanden een belangrijk signaal, dat gaan we nu zeker niet afnemen.”