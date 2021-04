Epidemioloog Luc Bonneux blijft geloven in de ‘Summer of Love’: “Tegen half mei minstens halvering hospitalisaties”

De ‘Summer of Love’ komt eraan. Daar blijft epidemioloog Luc Bonneux steevast in geloven, ondanks de opduikende varianten van het coronavirus en het hoge plateau waarop de cijfers blijven hangen. “Het betere weer, de versnelling van de vaccinatiecampagne en het toenemende aantal geïnfecteerden, daar gaat het virus toch niet zomaar tegenop kunnen”, voorspelt Bonneux.

Eind januari zag de epidemioloog een zomer zonder al te veel last van kwelduivel corona al helemaal voor zich, en nu nog altijd. “Ik heb nooit ‘begin mei’ gezegd”, lacht Bonneux, die toegeeft dat de kracht van de derde golf ook hem verrast heeft. “Het zal misschien eerder einde mei worden, maar tegen half mei verwacht ik toch al minstens een halvering van het aantal ziekenhuisopnames, en eigenlijk zelfs nog meer. Eind mei is de druk normaal van de ketel en zullen er nog nauwelijks hospitalisaties zijn. In Israël daalden de cijfers ook plots snel.”

Klimaat

Volgens Bonneux moeten we daarbij het klimaat niet onderschatten. Hij vergelijkt de huidige situatie met die van vorig jaar. “Toen hadden we warmer weer en zonder al te veel moeite waren we in de zomer een hele tijd verlost van het coronavirus.” Hij wijt de huidige hoge cijfers onder meer aan het klimaat. “Het weer zit voorlopig niet mee en ook de besmettelijkere Britse variant speelt een rol.” Maar de kracht van die varianten moeten we volgens Bonneux niet overschatten. “Uiteindelijk heeft het coronavirus ook maar een beperkt repertorium aan variaties en er is goede hoop dat de vaccins op termijn de varianten eveneens zullen aankunnen.”

Vorig jaar was de lockdown “iets nieuws” voor ons, voegt Bonneux eraan toe. “We gingen er toen vrij goed in mee en dachten niet meteen dat het lang zou duren. Nu zijn we een jaar verder en hebben de mensen het écht wel gehad. Het volgen van de maatregelen zit vandaag duidelijk op een dieptepunt.”

Vaccineren

Maar de epidemioloog heeft veel vertrouwen in de vaccinatiecampagne, ook al ging die de afgelopen maanden trager dan hij had verwacht. Zelf is hij vrijwilliger in een vaccinatiecentrum, waar ze volgende week 12 uur per dag en zes dagen op zeven prikjes zullen zetten. “Als dat in alle centra gebeurt, dan kan het plots snel gaan. De vaccins wérken ook, dat is bewezen. Ze beschermen niet alleen tegen ernstige symptomen van Covid-19, maar hinderen bovendien sterk de verspreiding van het virus.”

De vaccins moeten de bewegingsruimte van het coronavirus uiteraard zo veel mogelijk inperken en daar kan groepsimmuniteit nog bij helpen. Bonneux, die veel in Nederland werkt, zegt dat daar tot nu toe naar schatting een kwart van de bevolking al Covid-19 heeft gehad. “Over het algemeen raken die niet opnieuw besmet, uitzonderingen niet te na gesproken. En over heel de epidemie bekeken is België zwaarder getroffen dan Nederland. Tel daar bij dat straks de helft van de bevolking is gevaccineerd en ik vraag mij af waar de ziekenhuisopnames nog vandaan zullen komen.”

Kwetsbaren

De Belgische vaccinatiecampagne is erop gericht om eerst de meest kwetsbaren in te enten en te beschermen. Maar ook jongere mensen komen tijdens de derde golf meer en meer in het ziekenhuis en op de intensive care terecht. “Dat is toch een indianenverhaal, hoor”, beweert Bonneux. “In Nederland is de leeftijdsverdeling in deze golf identiek aan de voorgaande. Nederland is wel veel strenger in het opnemen van coronapatiënten, terwijl België een lange traditie van overbehandeling heeft. Ideaal zou zijn: ergens daar tussenin.” Nog volgens de epidemioloog is Covid-19 voor jongeren doorgaans minder erg dan griep.

Festivals

Bonneux pleit er alvast voor om de buitenactiviteiten zo veel mogelijk open te gooien. “Kleinere festivals moeten zeker kunnen, de grotere vallen - vooral politiek - iets te vroeg. Voor mezelf hoop ik op Sfinks in Boechout, eind juli. Het OLT gelooft erin: zij lieten mij weten dat ik in principe nog altijd op 14 juli naar het openluchtconcert van Het Zesde Metaal kan.”

Over de herfst is Luc Bonneux dan weer een pak minder gerust. “Dat is koffiedik kijken. We weten het eigenlijk gewoon niet, maar het klimaat zit ons dan zeker tegen.” Over een vierde golf wil hij nog niet spreken. “Eerder over een derde vaccinatiegolf”, besluit Bonneux.