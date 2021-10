Enquête: “Kwart bevraagde jongeren klopte reeds aan bij OCMW”

Waarom pedoseksu­eel Marc C. (49) zomaar kon terechtko­men in een wijk vol kinderen: “Systeem is nooit waterdicht”

5:00 Enkele dagen nadat buurtbewoner Marc C. (49) uit Kelmis twee kinderen lokte met snoepgoed en zich uitkleedde tot in zijn onderbroek, blijft het parket sporen zoeken naar de verdachte. Een huiszoeking en resultaten van het medisch onderzoek op de zesjarige Amir en zijn vierjarig zusje Sofia moeten uitwijzen of de man hen ook effectief misbruikte. Intussen blijft de vraag rijzen waarom de man met een pedoseksueel verleden in een wijk met kinderen terechtkwam. “Het is niet ondenkbaar dat zo’n situatie in samenspraak met het gerecht werd herbekeken.”