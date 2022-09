Enquête GAIA: “Zeven op de tien Belgen willen strengere wetgeving rond dierenwelzijn”

Mohamed Abrini overge­bracht naar gevangenis Leu­ze-en-Hainaut

Mohamed Abrini, de zogenoemde ‘man met het hoedje’ die beschuldigd wordt van de aanslagen in Zaventem en Brussel, is overgebracht naar de gevangenis van het Henegouwse Leuze-en-Hainaut. Ook daar verblijft hij in een isolatiecel, berichten de Sudinfo-kranten vandaag.

