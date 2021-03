“Enkel door telewerk vol te houden, is er zicht op perspectief”

“Belangrijk is dat we er alles aan moeten doen om ons zo goed mogelijk aan de regels te houden. Als we de regels respecteren en de risicocontacten zo klein mogelijk houden, zijn dit de juiste regels”, aldus de premier.

“Er zijn vandaag honderdduizenden mensen die eigenlijk al een jaar telewerken. En dat is bijzonder zwaar om dragen voor werknemers en werkgevers. Mijn boodschap is dat we moeten doorzetten ook in de komende weken. We moeten er voor blijven zorgen dat de regels rond telewerk strikt toegepast worden. Het is de beste manier om het risico op verspreiding zo klein mogelijk te krijgen. Ik weet dat het bijzonder zwaar is en bijzonder lang is. En ik weet dat er een vraag is voor perspectief (...) maar vandaag kan dit niet.”