Enkel de terrassen open? Meerderheid horeca-uitbaters wil het niet

Twitter blokkeert account Tom Van Grieken nadat hij politicus Vooruit beschul­digt huis te decoreren met “posters van massamoor­de­naars”

12:30 Twitter heeft het account van Tom Van Grieken vergrendeld nadat hij er de voorzitter van Vooruit in het district Antwerpen van beschuldigde zijn huis te decoreren “met posters van massamoordenaars zoals Stalin en andere communistische propaganda”. In een reactie bij HLN Live maakt de Vlaams Belang-voorzitter duidelijk dat hij absoluut niet van plan is zijn tweet te verwijderen. “Ik word monddood gemaakt door een Amerikaanse multinational", klinkt het.