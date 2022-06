Engie vraagt dat regering mee betaalt voor verlenging kerncentrales, Van der Straeten reageert: “Belgische overheid zal geen exploitant zijn”

updateEngie vraagt dat de federale regering mee investeert in de verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 en dat de overheid mee betaalt voor de berging van extra nucleair afval. Het energiebedrijf doet dat in een brief aan premier Alexander De Croo, meldt VRT NWS donderdagochtend.

In de brief, die dinsdag bij de premier aankwam, lijst Engie-CEO Catherine MacGregor enkele krijtlijnen op voor de onderhandelingen die het energiebedrijf voert met de federale regering.

Zo oordeelt het bedrijf dat het afbreken van de vijf oudste kernreactoren en de extra investeringen in Doel 4 en Tihange 3 te grote financiële risico's inhouden. Het is niet zeker dat de stroomprijzen zo hoog zullen blijven als vandaag, waardoor de inkomsten van de verlengde centrales onzeker is.

In het eerste kwartaal van 2022 zag Engie zijn omzet met 85 procent stijgen tot 25,6 miljard euro. De bedrijfswinst (ebit) steeg met 74 procent tot 3,53 miljard euro.

Engie wil het risico delen en vraagt dat de federale regering, naast mee te betalen voor de kosten voor de levensduurverlenging, ook mede-uitbater wordt van de twee overgebleven kernreactoren. Dat houdt in dat de regering mee kan genieten van eventuele winsten, ook zal delen in mogelijke verliezen. Daarnaast zal de overheid als mede-eigenaar een deel van de berging van het extra nucleaire afval moeten betalen, zegt de Engie-CEO in de brief.

In een reactie aan VRT NWS zet premier De Croo dat hij “geen commentaar geeft op de lopende onderhandelingen tussen federale regering en Engie”. “Onze focus is verlenging kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar. Tegelijk voert regering ook de investeringen op in hernieuwbare energie en in onderzoek naar nieuwe modulaire kernreactoren zodat ons land veel onafhankelijker wordt op het vlak van energie”, klinkt het.

“Uitstelgedrag” van regering-De Croo

In een reactie aan persagentschap Belga op de brief zegt N-VA-Kamerlid Bert Wollants dat de onderhandelingen tussen de overheid en Engie nog steeds muurvast zitten. Volgens energiespecialist betekent dit dat de beslissing van de kernuitstap voor de derde keer zal worden uitgesteld.

Voor het Kamerlid zullen de burgers en de bedrijven hiervoor de rekening moeten betalen. “Terwijl men overal ter wereld streeft naar energie-onafhankelijkheid, veroordeelt de regering-De Croo ons door haar uitstelgedrag tot peperduur aardgas. De regeringspartijen die dit hebben laten gebeuren, dragen een verpletterende verantwoordelijkheid.”

Van der Straeten: vervuiler moet betalen

Zoals bekend was het lange tijd de bedoeling alle kerncentrales in 2025 definitief te sluiten. Binnen de regering gingen uiteindelijk ook de groenen overstag om de twee jongste centrales tien jaar langer open te houden. Dat had alles te maken met de gewijzigde omstandigheden: in de eerste plaats de Russische oorlog in Oekraïne, maar ook de uitval in het Franse nucleaire park.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) herhaalde al meer dan eens dat het voor haar duidelijk is dat de vervuiler moet betalen. Dat staat ook met die woorden in een wetsontwerp van haar hand. De ontmanteling van de nucleaire sites zal tientallen jaren in beslag nemen. Het is de langste en meest delicate werf die ons land ooit heeft gekend, met een factuur die tot 41 miljard euro zal oplopen, liet ze vorige week nog in de Kamer optekenen.

Ze wees daarbij op het mandaat waarmee zijzelf en premier De Croo de onderhandelingen met Engie voeren. “De kernexploitant en de bijdragende vennootschap zijn en blijven verantwoordelijk voor de ontmanteling en de bestraalde splijtstof en alle kosten daaraan verbonden voor alle zeven kernreactoren. De Belgische overheid zal geen exploitant zijn”, luidt het.

Van der Straeten stelde toen ook dat de tandem met de premier goed verloopt. “Zoals ik reeds eerder heb verklaard, doen we er alles aan om de onderhandelingen te doen slagen en binnen het mandaat te blijven. Onderhandelen impliceert ook dat de nodige discretie aan de dag moet worden gelegd”, klonk het.