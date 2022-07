Engie: voorwaarden aan intentieverklaring met België over openhouden kerncentrales “onafscheidelijk” van elkaar

Crevits investeert 150.000 euro in bestrij­ding hepatitis C bij druggebrui­kers

Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Hilde Crevits (CD&V) investeert 150.000 euro om de werking van verpleegkundigen uit te breiden naar heel Vlaanderen in de strijd tegen hepatitis C bij druggebruikers. "De gezondheidswinst die we kunnen halen met dit initiatief is groot", klinkt het vandaag naar aanleiding van Wereld Hepatitis Dag.

28 juli