Engie rekent niet meer op openhouden kerncentrales

El Kaouakibi doorbreekt stilte over Let’s Go Urban: “Ik sta recht in mijn schoenen”

22 februari Vlaams parlementslid en onderneemster Sihame El Kaouakibi (Open Vld) heeft zich maandag op een persconferentie verdedigd tegen de aanhoudende beschuldigingen omtrent haar vzw Let’s Go Urban. El Kaouakibi schermt met een rapport van de hand van advocaat en voormalig minister Johan Vande Lanotte waarin die laatste stelt dat er geen sprake is geweest van persoonlijke verrijking of het verkeerd aanwenden van subsidies. Vande Lanotte uitte ook forse kritiek op de audit van Let’s Go Urban die de hele zaak aan het rollen bracht.