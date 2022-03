Engie reageert op bocht van energieminister Tinne Van der Straeten: “Te laat om kernuitstap terug te draaien”

Door de oorlog in Oekraïne heeft Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) nu toch de deur op een kier gezet om de twee jongste kernreactoren langer open te houden. Uitbater Engie-Electrabel blijft bij haar oude standpunt: het is eigenlijk te laat voor een levensduurverlenging.

Van Der Straeten fietste zondag in ‘VTM Nieuws' wat rond de vraag heen, maar het was duidelijk dat een levensduurverlenging niet helemaal taboe meer was voor de groenen. De reden voor die bocht? “De wereld is veranderd: het is oorlog op het Europese continent." Op 18 maart moet de federale regering definitief beslissen over de kernuitstap. De liberalen, CD&V en de socialisten zijn al langer voorstander om de jongste twee kernreactoren open te houden, als het kan helpen om de factuur te drukken en om minder afhankelijk te worden van geïmporteerd gas.

Bij uitbater Engie-Electrabel, die de kerncentrales uitbaten maar ook de nieuwe gascentrales gaan bouwen, blijven ze echter op dezelfde nagel kloppen: het is eigenlijk te laat om de levensduur van de twee jongste kernreactoren te verlengen. “Het zijn te veel hindernissen”, is daar te horen. “Stap één is om de wet op kernenergie aan te passen, maar daarna moet België nog verplicht een milieueffectenrapportering uitvoeren en kan elk land in een straal van 1.000 kilometer rond de centrale nog verzet aantekenen tijdens een publieke consultatie.”

Maar de elektriciteitsproducent legt de bal volledig in het kamp van de federale regering. “Wat zij beslissen, moeten wij uitvoeren. Momenteel hebben wij nog geen enkel signaal opgevangen dat plan A, de kernuitstap, niet gevolgd wordt.”

Oekraïne op Europees net

Op de Europese top waren alle Energieministers gisteren eensgezind om Oekraïne aan te sluiten op het Europees stroomnetwerk, omdat het land momenteel is losgekoppeld van het Russische net. “Maar het moet wel beveiligd zijn, zodat we niet geconfronteerd kunnen worden met een black-out in heel Europa indien het Russische leger een Oekraïense elektriciteitscentrale in handen krijgt”, zegt eurocommissaris Kadri Simson.

De onderhandelingen over Europese actie tegen de exploderende energieprijzen gaan verder, meldt Van Der Straeten. “Het is een absolute topprioriteit om de consument daartegen te beschermen”, zegt ze. Haar voorstel om de gasprijzen te bevriezen heeft het dus voorlopig nog niet gehaald.