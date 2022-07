Engie: Levensduur Doel 3 en Tihange 2 verlengen is niet mogelijk

De kerncentrale van Doel 3 over de winter tillen is om technische en veiligheidsredenen onmogelijk. Dat zegt uitbater Engie. De nucleaire veiligheidsautoriteit FANC spreekt zich niet uit over het dossier, omdat de regering noch Engie om een risicoanalyse hebben gevraagd.

De kerncentrale van Doel 3 wordt afgekoppeld in de nacht van 23 op 24 september. Dat de reactor wordt stopgezet is al veel langer beslist, maar de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die daar het gevolg van is, zet die beslissing wel in een ander licht. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) riep de federale regering donderdagochtend op om Doel 3 en ook de reactor van Tihange 2, die in februari de deuren sluit, langer open te houden, om de energiebevoorrading te garanderen.

Dinsdag kondigde Engie die nieuwe datum al aan aan de markt. Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir brak donderdag nog een lans om Doel 3 en Tihange 2 langer open te houden, om de energiebevoorrading te garanderen. De sluiting van die reactor in Tihange staat gepland voor 1 februari volgend jaar.

Onmogelijk door veiligheidsrisico’s

Maar uitbater Engie is duidelijk: “Dat is om veiligheids- en technische redenen onmogelijk”, zegt woordvoerster Nele Scheerlinck. Dat geldt voor zowel Doel 3 als Tihange 2.

Volgens federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is aan alle energieproducenten in ons land gevraagd om “maximaal beschikbaar te zijn” deze winter, maar staat de nucleaire veiligheid wel altijd voorop. Dat antwoordde ze donderdag in de Kamer op vragen van Leen Dierick (CD&V) en Christian Leysen (Open VLD), die haar vroegen om er alles aan te doen om de energiebevoorrading deze winter op peil te houden.

Er is begin juli bij Engie wel gepolst of beide reactoren eventueel nog over de winter kunnen worden getild, maar het bedrijf zei toen al dat dat technisch en op vlak van veiligheid niet mogelijk is, wat de nucleaire experten op het kabinet van Van der Straeten beamen.