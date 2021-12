Engie in brief aan De Croo: “Langer openhouden van kerncentrales is onmogelijk”

Volgens energiebedrijf Engie is het onmogelijk om de bestaande kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 langer open te houden. Dat schrijft Engie in een brief aan premier Alexander De Croo (Open Vld), meldt Belga, dat de brief kon inkijken. Daarin wordt ook het belang van de gascentrale in Vilvoorde benadrukt, waarvoor de vergunning geweigerd werd door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Engie zal zo snel mogelijk daarvoor een nieuwe aanvraag indienen, klinkt het.

Vorige week vrijdag legde federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) haar collega’s in de regering een nota voor waarin ze voorstelt de wettelijke kalender voor de kernuitstap te bevestigen. Concreet gaat het om een sluiting van alle zeven kerncentrales ten laatste in 2025.

Twee vragen

Op verzoek van het kernkabinet dat samenkwam over het dossier, besloot premier Alexander De Croo vervolgens zelf contact op te nemen met uitbater Engie over de grootste vraagstukken die rijzen in het dossier over de kernuitstap. De Croo zou twee vragen voorleggen, meldde De Morgen. Een: ziet Engie Electrabel het nog goedkomen met de gascentrale in Vilvoorde? Twee: ziet het nog iets in een levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales? En indien het antwoord ‘ja’ is, onder welke voorwaarden dan?

‘Onmogelijk’

Volgens Engie is het onmogelijk om de verlenging van de jongste kerncentrales na 2025 te verzekeren, staat nu te lezen in een antwoordbrief van de top van het Franse energiebedrijf aan de premier. Engie benadrukt daarin dat het die boodschap de afgelopen jaren “constant heeft herhaald”.



“We volgen het debat over het Belgische energiesysteem, waarin Engie een essentiële actor is, met interesse. Als gevolg van onze recente gesprekken, lijkt het ons nuttig om u ons standpunt te verduidelijken”, stellen Engie-ceo Catherine MacGregor en Jean-Pierre Clamadieu, de voorzitter van de raad van bestuur.

Duidelijk

En dat standpunt laat weinig aan de verbeelding over: “De verlenging van de reactoren van Doel 4 en Tihange 3 is alleen mogelijk in een project van een levensduurverlening van 10 tot 20 jaar. Daarvoor is een uitvoeringstermijn van 5 jaar nodig, rekening houdend met de nodige ingenieurs- en veiligheidsstudies, de dialoog met de betrokken autoriteiten, wetgevende en reglementaire processen en de eigenlijke realisatie van de investering”, duidt Engie. “Onze ervaring met gelijkaardige projecten heeft ons ervan overtuigd dat die termijn moeilijk haalbaar is. In die omstandigheden lijkt het ons onmogelijk om de verlenging van de activiteit van die twee eenheden in 2025 te verzekeren.”

Quote Alles samen en in die context ziet Engie geen andere optie dan de progressie­ve sluiting van de nucleaire eenheden die we uitbaten. Engie in een brief aan premier De Croo

Het Franse energiebedrijf benadrukt in de brief dus ook nog dat het die boodschap al jaren - lees: ook al voor het aantreden van de regering-De Croo - “constant” herhaalt. Ook een verlenging van enkele jaren, die minder voorbereiding zou vragen, is voor Engie geen optie. “Daar is geen precedent voor en er bestaat vandaag geen reglementair kader noch techniek om dat te realiseren. Alles samen en in die context ziet Engie geen andere optie dan de progressieve sluiting van de nucleaire eenheden die we uitbaten.”

Volledig scherm Kerncentrale in Doel. © Photo News

Nieuwe gascentrale in Vilvoorde

Engie zoekt intussen naar oplossingen voor de nieuwe gascentrale die het bedrijf wil uitbaten in Vilvoorde. Dat project werd geselecteerd voor subsidies via het CRM-mechanisme van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), maar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigerde de vergunning, “hoewel de adviezen van de provinciale en regionale bevoegde overheden positief waren”, stipt het Franse energiebedrijf aan. “We blijven vastberaden om dit erg competitieve project te realiseren met een minimale impact op het milieu. We rekenen erop zo snel mogelijk een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen en hebben nood aan ondersteuning van de autoriteiten om dit proces zo snel mogelijk te doorlopen.”

Debat

In de federale regering loopt het debat over de kernuitstap nog volop. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez voert al weken de forcing met voorstellen om de jongste kerncentrales alsnog open te houden tot na 2025, maar dat idee mag volgens Engie dus definitief op de schop. Het bedrijf benadrukt in de brief wel dat het via dochterbedrijf Tractebel betrokken is bij verschillende projecten rond kleinere kernreactoren - SMR’s - maar die zitten nog in een “erg vroeg” stadium, klinkt het.