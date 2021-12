Engie hoopt gascentrale Vilvoorde snel vergund te krijgen

Energieproducent Engie gaat een nieuwe vergunningsaanvraag indienen voor de gascentrale in Vilvoorde. Het bedrijf hoopt met een aantal nieuwe elementen het project snel vergund te krijgen. Dat zei CEO Thierry Saegeman in ‘De Zevende Dag’ op Eén.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verleende eerder geen vergunning voor de gascentrale in Vilvoorde, die zowat 875 MW stroom moet gaan opwekken. De nodige omgevingsvergunning kon eerder al op verzet rekenen en ook een beroepsprocedure eindigde met een negatief advies. Vooral de uitstoot van 107.000 kg ammoniak was een probleem voor de Vlaamse regering.

"We gaan een nieuwe vergunningsaanvraag indienen, met een engagement voor een lagere ammoniakuitstoot", zei Saegeman zondag in ‘De Zevende Dag’. “Wij hebben een engagement gegeven dat wij de ammoniak -en stikstofemissies nog kunnen verlagen, maar dat engagement is niet weerhouden in de finale evaluatie. Dus we gaan een nieuwe vergunning aanvragen en dit deze keer inschrijven in ons dossier.”



De nieuwe aanvraag zal niet lang op zich laten wachten. “We gaan dat heel snel doen, ik denk dat het nog een kwestie van weken is”, aldus de CEO.

Saegeman denkt de gascentrale nog tijdig operationeel te krijgen voor de geplande kernuitstap in 2025. "Er is nog tijd. Een gascentrale bouw je in een drietal jaar. Wij hopen dat de nieuwe aanvraag voldoende snel kan worden behandeld. Volgens ons kan dat. Alle elementen van het dossier zijn bekend en alle administraties hebben het dossier al minstens twee keer gezien."

Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zei in ‘De Zevende Dag’ dat er een oplossing moet komen voor de bewuste centrale. "Elia staat in voor de bevoorradingszekerheid in ons land. Zij hebben gezegd: Vilvoorde, dat moet worden opgelost en er is een oplossing voor. Ze gaan nu een aangepast dossier indienen.”

Indien het niet lukt, zijn er nog andere mogelijkheden, aldus Van Quickenborne. “Stel dat dat niet lukt, dan hebben we nog altijd een ander scenario. Aan de veiling hebben meerdere kandidaten deelgenomen, er zijn nog andere gascentrales.” De vicepremier is “ervan overtuigd dat het in orde komt”.

In verband met het felle politieke debat rond het langer openhouden van de kerncentrales, herhaalde de CEO van Engie dat het bedrijf “al twee jaar” zegt dat er een limietdatum stond op het kunnen verlengen van de centrales. Hij wees net zoals in de brief van Engie eerder deze week aan premier Alexander De Croo (Open Vld) op de “onmogelijkheid” daarvan en de talrijke obstakels. “Dat kan nu niet meer.”

Hij riep ook op tot sereniteit in het debat en ontkende dat Engie zich heeft laten “omkopen” door energieminister Tinne Van der Straeten (Groen), zoals N-VA-voorzitter Bart De Wever eerder zei. “Eigenlijk bieden wij de goedkoopste oplossing”, zei Saegeman. “Er zijn veertig projecten weerhouden in de veiling. Wij nemen enkel deel aan de concurrentiële markt die de regering heeft georganiseerd.”

Wetten veranderen om verlenging toch mogelijk te maken, zal volgens hem geen oplossing bieden. “Ik zie verschillende wetten die je zou moeten wijzigen. Zo is er de wet op de kernuitstap, het spreekt voor zich dat wij geen honderden miljoenen kunnen investeren zolang die niet is aangepast. Maar je moet ook rekening houden met de internationale milieuwetgeving, want de Belgische Staat moet dan een milieueffectenrapportering en een publieke consultatie organiseren in een straal van 1.000 kilometer, dat gaat tot in Slovenië. Dat gaat niet van een leien dakje verlopen. En dan is er ook nog de nucleaire veiligheidswetgeving. Die is heel strikt en dat is een belangrijke maatregel.”

Een terugkeer naar kernenergie is volgens Saegeman niet uitgesloten op lange termijn. “We spreken nu veel over de ontwikkeling van kleinere, modulaire reactoren. Jammer genoeg zijn die vandaag nog niet voorhanden. Die zitten nog in een pilootfase en het zal nog een tiental jaar duren voor die verschijnen op de markt. Maar als de technologie zich aanpast aan de wensen van de maatschappij in termen van bevoorradingszekerheid, prijs, veiligheid, behandeling van het kernafval, ... dan kan het goed zijn dat die technologie weer verschijnt.”

