Engie gaat in beroep tegen weigering vergunning gascentrale Vilvoorde

Getouwtrek

Het getouwtrek over de bouw van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde sleept al langer aan. In de zomer van 2021 nog weigerde de deputatie van Vlaams-Brabant in eerste aanleg de vergunning voor de bouw van de centrale met een vermogen van zo'n 870 MW. De centrale zou te veel stikstof, ammoniak en CO2 uitstoten. Engie ging in beroep bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), maar die bevestigde het besluit van de deputatie.

Kernuitstap

De discussie over de nieuwe gascentrales is onlosmakelijk verbonden met de (federale) discussie over de kernuitstap. De vraag is hoeveel gascentrales er nodig zijn om het verlies aan nucleaire capaciteit op te vangen. Minister Demir maakt er geen geheim van dat die discussie op haar heupen werkt. “Moest ik zeker zijn dat we in de kernenergie zullen blijven, dan was er geen vergunningsnoodzaak en was geen enkele bijkomende vergunning nodig. Ook die in Tessenderlo niet”, klonk het in september. De N-VA-minister leverde toen wél een omgevingsvergunning af voor de gascentrale van TDS, dochterbedrijf van Tessenderlo Chemie, in Tessenderlo.