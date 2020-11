Engie Electrabel schrapt investeringen voor verlenging levensduur kerncentrales

"Na constructieve gesprekken moeten we vaststellen dat de huidige regering de duidelijke intentie heeft om het regeerakkoord uit te voeren", citeert het weekblad de Chief Nuclear Officer in een boodschap aan het personeel.

Lees ook België haalt doelstelling groene energie niet: factuur van tientallen miljoenen dreigt

Quote We kunnen dus conclude­ren dat de Belgische regering definitief heeft gekozen voor de bouw van nieuwe gascentra­les Chief Nuclear Officer Engie Electrabel

“We kunnen dus concluderen dat de Belgische regering definitief heeft gekozen voor de bouw van nieuwe gascentrales. Dat betekent twee dingen. Ten eerste: een volledige kernuitstap. Ten tweede: een finale beslissing (over een eventuele verlenging, red.) moeten we niet voor het einde van 2021 verwachten."

De regering De Croo heeft resoluut voor een kernuitstap in 2025 gekozen. Maar mocht in november 2021 een onverwacht probleem opduiken van bevoorradingszekerheid, dan zal de regering de nodige maatregelen nemen, zoals een aanpassing van de kalender van de kernuitstap, en dat voor een capaciteit die tot 2 GW kan gaan, staat in het regeerakkoord. Dat komt overeen met de capaciteit van 2 kerncentrales. Daarbij wordt in principe gemikt op Doel 4 en Tihange 3, de twee jongste kerncentrales.

Quote We kunnen geen tientallen miljoenen euro investeren zonder rendements­ze­ker­heid en bereiden ons dus voor op een definitie­ve stopzet­ting Chief Nuclear Officer Engie Electrabel

Engie Electrabel wilde bij de publicatie van het regeerakkoord niet reageren op de plannen. Maar intern lijkt het bedrijf nu wel overtuigd dat de kernuitstap onvermijdelijk is. "De medewerkers van Electrabel en Tractebel Engineering die vandaag werken aan de langetermijnuitbating van Doel 4 en Tihange 3, zullen we vragen de lijst van projecten te herbekijken en in 2021 te focussen op projecten die nodig zijn, ook als er geen levensduurverlenging van de kerncentrales komt", verklaarde de Chief Nuclear Officer volgens Trends. "We kunnen geen tientallen miljoenen euro investeren zonder rendementszekerheid en bereiden ons dus voor op een definitieve stopzetting."

De regering wil pas eind volgend jaar knopen doorhakken over een mogelijk uitstel van de kernuitstap. In een nota die Engie Electrabel eind september aan de regeringsonderhandelaars bezorgde, liet ze weten dat in dat geval Doel 4 en Tihange 3 met elf maanden vertraging, dus ten vroegste eind 2026, opnieuw operationeel zouden kunnen zijn, aldus Trends.

Lees ook: Kernuitstap zal véél kosten maar mag niets kosten: studies spreken elkaar soms ronduit tegen (+) Bekijk ook: “Kernenergie zal overbodig zijn tegen 2025”