Engie bouwt hoogste windturbine van het land in Gentse haven

Vaccinatie­cen­tra in ons land worden streng beveiligd

16 februari De vaccinatiecentra in ons land worden streng beveiligd en bewaakt. VTM NIEUWS ging dinsdag een kijkje nemen in het vaccinatiecentrum in Beringen, in de voormalige elektriciteitscentrale op be-MINE. Daar werd maandag de officiële start gegeven van het vaccineren van zorgverleners in de eerstelijnszorg.