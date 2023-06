Engie bereikt akkoord met regering over verlenging van kernreactoren Tihange 3 en Doel 4

HLN ONDERZOEK. Jeugdtrai­ner KV Mechelen stuurt schunnige sms’jes: als mama niet antwoordt, belandt zoon op de bank

“Slaapwel in jouw roze string” en “Ik wil bij jou zijn”. Het zijn berichten die de hoofdtrainer van de jongste voetballertjes van KV Mechelen naar minstens vijf voetbalmama’s stuurde. Vrouwen die het spelletje niet meespeelden, zagen hoe de voetbalcarrière van hun zonen de gevolgen droeg. “Hij zei letterlijk: je weet zeker niet hoeveel macht ik heb in de voetbalwereld.” Onze onderzoekscel zocht uit wat er precies aan de hand is en hoeveel de club al dan niet wist.