Engeland kan eindelijk nog eens feesten: “Alle corona- en brexitfrustraties komen er nu allemaal uit”

Robbie Williams, Dua Lipa, James Corden en zelfs Adele: allemaal stuurden ze in de nacht van woensdag op donderdag vreugdeberichten de wereld in, het ene nog uitzinniger dan het andere. En niet alleen bekende Engelsen waren dolblij met de kwalificatie van The Three Lions voor de finale van Euro 2020, in Londen leek het wel alsof elke inwoner op straat kwam nadat de halve finale tegen Denemarken (2-1) was afgefloten. In het centrum kwam het verkeer een tijdje stil te staan nadat fans, het delirium nabij, op dubbeldekbussen waren geklommen. Waanzinnige taferelen.