“Enerzijds vaccinatieversnelling, anderzijds meer contacten”: volgens Molenberghs bestaat kans dat cijfers stabiliseren

"Bedrijfs­we­reld moet meer aandacht schenken aan mentaal welzijn werknemers”

6:16 Vier op de tien werknemers vinden dat hun baas niet of onvoldoende geeft om hun mentaal welzijn. Bijna twee op de tien heeft het gevoel binnenkort te kunnen uitvallen met een burn-out. Bij de werkgevers geeft 93 procent aan zijn best te doen om het moraal van het personeel op te krikken. HR-groep Acerta, die de rondvraag organiseerde in samenwerking met jobsite Stepstone, meent dat de terugkeermomenten naar kantoor kunnen aangegrepen worden om het verschil in perceptie weg te werken.