Energiezuinige huizen openen dit weekend hun deuren om inspiratie op te doen: “Van energielabel E naar A gegaan”

Vlaams 'wonderkind' Laurent (12) gaat doctoreren in München

De hoogbegaafde Laurent Simons (12) gaat in München studeren. De Vlaams-Nederlandse jongen is ingeschreven als doctorandus in de experimentele fysica aan het Max Planck Instituut. Dat heeft zijn vader Alexander vandaag in Amsterdam verteld aan het Duitse persagentschap DPA. Afgelopen zomer voltooide Laurent zijn master in de fysica in Antwerpen na slechts één jaar studeren.

3 november