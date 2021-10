Energiewaakhond vermoedt onderschatting kosten uitbreiden windenergie op zee

Covid Safe Ticket voor horeca en evenemen­ten zet meer Brusse­laars aan om zich te laten vaccineren: stijging van 25 procent

21 oktober Steeds meer Brusselaars worden aangezet om zich te laten vaccineren sinds het Covid Safe Ticket op 15 oktober is ingevoerd in het Brussels Gewest. Dat meldt de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) donderdag. Het aantal afspraken voor een eerste vaccinatie is met ongeveer 25 procent gestegen in vergelijking met september.