Energiespecialist legt uit wat je moet doen bij de stijging van de stroomfacturen

Ook Vlaams Parlement versoepelt: opnieuw iets meer parlements­le­den toegelaten voor plenaires

15:17 Het Vlaams Parlement gaat in september opnieuw wat meer parlementsleden toelaten voor de plenaire vergaderingen. Zo zullen er voor de Septemberverklaring en het debat nadien 70 volksvertegenwoordigers toegelaten zijn. Bijna een jaar lang was dat aantal beperkt tot 39 plus de voorzitter. De commissies zullen zelf kunnen beslissen of ze digitaal, fysiek of hybride vergaderen. Dat heeft het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement maandag beslist.