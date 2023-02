Energiepremie voor onthaalouders fiscaal vrijgesteld: “Ik wil niet dat opvang nog duurder wordt”

Voor kleuteropvang was er een premie voorzien van 70 euro per vergunde plaats. Een initiatief voor de opvang van baby’s en peuters kreeg 120 euro per vergunde plaats. Voor een onthaalouder met bijvoorbeeld 8 opvangplaatsen, betekende dit een premie van 960 euro.

“Groot verschil”

“Ons gemeenschappelijk doel was steeds om gezinnen, alleenstaanden en ondernemers door deze crisis te loodsen. Het is dan ook logisch dat we elkaar ondersteunen in de getroffen maatregelen. (...) Zo zorgen we voor een belangrijk duwtje in de rug van onze onthaalouders”, zegt ook minister Van Peteghem.