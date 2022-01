Energieminister Van der Straeten: “Een domme btw-verlaging, daar pas ik voor”

Ontvoerder van Dean (4) mishandel­de in 2008 al peuter tot de dood erop volgde

De man die de vierjarige Dean ontvoerd heeft, heeft al zeer ernstige feiten op zijn naam staan. Dave De Kock mishandelde in 2008 een tweejarig jongetje zodanig dat hij het leven liet. Dat bevestigt het parket. Moeder Elke was op de hoogte dat Dave in de gevangenis had gezeten maar wist naar eigen zeggen niet precies voor welke feiten. “Dat heb ik pas nadien vernomen.” Ondertussen is bekend geraakt dat ook kleine Dean gisteravond dood is teruggevonden.

6:32