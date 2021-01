Energieminister Tinne Van der Straeten wil onderzeese elektriciteitsverbinding met Denemarken

België blijft achterop­hin­ken met hernieuwba­re energie

18 december In 2019 kwam 9,9 procent van de in België verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen. België zit daarmee in de staartgroep in de EU, waar het gemiddelde 19,7 procent is. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.