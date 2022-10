Energieminister Demir niet aanwezig op klimaattop in Egypte: “Klimaatwetenschappers worden er de mond gesnoerd”

Ben Weyts: "Thuistaal is voor thuis, niet voor in de klas”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is niet opgezet met een project van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) waarin meertaligheid en het gebruik van de thuistaal in Nederlandstalige scholen in Brussel gestimuleerd wordt. Volgens de N-VA-minister zaait het project “verwarring” over de rol van het Nederlands als instructietaal en is er geen wetenschappelijke evidentie voor het gebruik van de thuistaal in de klas. Dat heeft hij geantwoord op een vraag van N-VA-parlementslid Annabel Tavernier. Coalitiepartner CD&V vindt wél dat er “openheid” moet zijn voor het gebruik van de thuistaal.

