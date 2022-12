Energieleveranciers zijn nieuwe klanten liever kwijt dan rijk, en dat heeft effect op uw energiefactuur: “Een nieuwe klant betekent vandaag potentieel nieuwe kosten in plaats van inkomsten”

Midden­school Ninove schorst alweer leerkracht: leraar lichamelij­ke opvoeding preventief thuis na klachten grensover­schrij­dend gedrag

Een leerkracht lichamelijke opvoeding aan de Middenschool in Ninove is preventief geschorst na klachten van leerlingen over grensoverschrijdend gedrag. Na de kerstvakantie zal de school een intern onderzoek starten. Dat bevestigt de woordvoerder van het gemeenschapsonderwijs aan onze onderzoeksredactie. Er loopt op dezelfde school nog een onderzoek naar een andere leerkracht, die sinds september geschorst is. Een moeder van één van de leerlingen reageert opgelucht.

27 december