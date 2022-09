Energiefactuur speelt de mentale gezondheid parten

Zo is er de voorbije twee maanden (1 juli - 11 september) sprake van 7 procent meer gesprekken over sociaaleconomische thema’s ten opzichte van vorige zomer. Uitgesplitst is er sprake van 16,3 procent meer gesprekken rond financiële kopzorgen en 13 procent meer gesprekken rond juridische thema’s in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Voor gesprekken rond huisvesting is de toename beperkt tot 1,5 procent.

Sinds Covid ligt het aantal oproepen bij de hulplijn sowieso al hoger. Voor de pandemie was er in 2019 sprake van gemiddeld 2.324 oproepen per week. In 2020 was dat gestegen naar 2.675 oproepen per week. Nadien was er een afname, maar de gemiddelden liggen wel nog hoger: 2.647 oproepen per week in 2021 en voorlopig rond de 2.550 oproepen per week dit jaar.