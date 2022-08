Energiefactuur NMBS stijgt met 100 miljoen euro

Federaal Planbureau: trein verliest komende jaren reizigers, ‘koning auto’ blijft dominant

Minder mensen zullen de komende jaren voor de trein kiezen om zich te verplaatsen. De files op de weg dreigen daarentegen alleen maar toe te nemen. Dat staat in nieuwe transportvooruitzichten tot 2040 die het Federaal Planbureau uitwerkte in samenwerking met de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) zegt in een reacte er alles aan te doen om de trein aantrekkelijker te maken en dus de voorspelling van het Planbureau niet te laten uitkomen.

