Energiedrankjes van Bang uit de handel wegens te hoog gehalte cafeïne

UPDATE Bestuurder racet op parking Brussels politiekan­toor en rijdt in op commissari­aat

Een bestuurder van een personenwagen is zondagavond ingereden op het politiekantoor op de Houba de Strooperlaan in Laken. Dat bevestigt de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Volgens het parket was de bestuurder aan het racen op de parking van het politiekantoor. Of hij opzettelijk achteruit het commissariaat ingereden is, is nog niet duidelijk, en moet verder onderzoek uitklaren.