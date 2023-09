Energie-experts wijzen plan Vlaamse regering af na klachten over sjoemelende keurders

Interview INTERVIEW. Priester Rik Devillé uit Can­vas-do­cu over kindermis­bruik in de kerk: “De paus lacht ons in ons gezicht uit”

De vierdelige Canvas-documentaire ‘Godvergeten’, ook te zien op VRT MAX, is een bloedstollende verzameling getuigenissen van slachtoffers van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. In de eerste aflevering komt priester Rik Devillé (80) aan het woord. Hij bracht de problematiek in de vroege jaren negentig als eerste in kaart, en werd alleen maar tegengewerkt. Dertig jaar later heeft hij niet de indruk dat er veel veranderd is. “Al mijn vrienden met een functie binnen de Kerk hebben me laten vallen.”