Energie-expert: “Als we nu geen maatregelen nemen zijn we deze winter volledig overgeleverd aan de willekeur van Poetin”

“Waarom starten onze regeringen niet onmiddellijk een campagne die oproept om energie te besparen?”, vraagt professor internationale energiepolitiek Thijs Van de Graaf (UGent) zich af. Want in Frankrijk trekken drie energiereuzen al aan de alarmbel. Ze roepen de Fransen op om nu energie te besparen, voor de prijzen deze winter exploderen of de gasvoorraden uitgeput zijn. Hoe staan we er in België voor?