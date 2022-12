En toen waren ze nog met tien... ‘Ultieme poging’ om wilde hamster te redden, kostte Vlaanderen 650.000 euro, maar populatie werd alleen maar kleiner

Een tiental zijn er nog, meer niet. De laatste wilde hamsters in onze contreien proberen uit de klauwen van vossen te blijven ergens in een veld in Widooie, het zuiden van Limburg. De voorbije zeven jaar spendeerde Vlaanderen 650.000 euro aan de ‘ultieme poging’ om de hamsterpopulatie op te krikken, maar de coördinator van de ‘SoortenBeschermingsProgramma’s’ (SBP) geeft nu onomwonden toe dat die mislukt is. “En toch geven we niet op”, zegt Bart Tessens van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). “Een soort die uitsterft in een ontwikkelde regio: da’s niets om trots op te zijn.”