En plots lagen er bij Charlotte (34) 8 snelheidsboetes tegelijk in de brievenbus: “Vier keer per dag rij ik over die steenweg en de trajectcontrole is niet aangeduid”

“Ik heb geschreeuwd en gehuild”, zegt Charlotte Nayaert (34) over het moment dat ze acht brieven van de politie zag liggen. Allemaal snelheidsovertredingen op de steenweg tussen thuis in Gistel en hun restaurant in Oudenburg. Allemaal in één week verzameld - toevallig in de eerste week dat er een trajectcontrole actief werd. “Dit is gewoon niet rechtvaardig. Eén boete, dat zou terecht zijn. Maar 8 keer, goed voor 559 euro? Zo krijg je als bestuurder toch niet de kans om je rijgedrag aan te passen?”